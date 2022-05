Katarzyna Cichopek pokazała bliznę po operacji. "Wszystko idzie w dobrym kierunku"

- Powoli wracam do treningów. Jestem równo miesiąc po operacji ręki. Nie mogę jeszcze ćwiczyć z obciążeniem, ale każda forma cardio, bieganie, jest mile widziana. Myślę, że niedługo powrócę do treningów siłowych, ale z lekkim obciążeniem. Na szczęście wszystko jest ok, wszystko idzie w dobrym kierunku - powiedziała na swoim InstaStory.