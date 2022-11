Katarzyna Cichopek zachwyciła internautów. Wybrała "miłosny" dodatek

Kasia Cichopek przy tej okazji opublikowała niedawno post, do którego dodała zdjęcie codziennej, jesiennej stylizacji, dobrej na ostatnie ciepłe dni tego roku. Gwiazda "M jak miłość" pokazała się w grubym, czarnym swetrze oversize, a także modnie dopasowanej do niej spódniczce mini we wzór w klasyczną pepitkę. Do tego Cichopek wybrała czarne kozaki. Największą uwagę zwracają jednak przeciwsłoneczne okulary w kształcie serca, które przełamują poważny look aktorki.