Katarzyna Cichopek zatraciła się w masażu. Tak zareagował Kurzajewski

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie mają teraz łatwego zadania. Od kiedy wyznali publicznie, że nie tylko zawodowo, ale i prywatnie tworzą parę, widzowie programu "Pytanie na śniadanie" są do nich nastawieni dosyć sceptycznie. Oni radzą sobie jednak świetnie w swoich telewizyjnych rolach i przykładają się do powierzonych im zadań. Ostatnim było m.in. zastosowanie relaksacyjnych i terapeutycznych technik masażu. Katarzyna Cichopek od razu przeszła więc do dzieła. Jak sobie poradziła?