Katarzyna Cichopek zaczęła weekend. Fani nie mogą się napatrzeć na jej stylizację

Wystylizowana Katarzyna Cichopek. Sukienka zalotnie odsłoniła nogi

Ostatnimi czasy Cichopek pokazuje, że wie, jakie trendy obowiązują w modowym świecie. Internauci nie kryją, że jej stylizacje są strzałem w dziesiątkę. Teraz po raz kolejny dała dowód na to, że potrafi dobrać ubranie do swojej sylwetki. Na majowy spacer wybrała bowiem zwiewną sukienkę maxi z efektownym rozcięciem, które odsłoniło nogi. Do wzorzystego ubrania dodała też modne dodatki - widzimy buty na wysokiej koturnie, wiązane przy kostkach oraz białą torebkę i duże czarne okulary o oryginalnym kształcie.