Katarzyna Dowbor pomogła ofiarom przemocy domowej. Dzięki niej mają nowy dom

Tym razem Katarzyna Dowbor z ekipą programu "Nasz nowy dom" wybrała się do Tomaszowa Mazowieckiego. Odwiedziła matkę z córką, które wiele w życiu przeszły. Ich dom pozostawiał wiele do życzenia. Warunki, w jakich mieszkały kobiety, były tragiczne. Nie miały bieżącej wody, żeby wykonać prace domowe, musiały przynosić ją ze studni, która znajduje się za domem. W łazience nie miały ani wanny, ani prysznica. Kąpały się w miskach. Do mieszkania wkradła się wilgoć, która była nie do zniesienia. Pani Zofia i jej córka skarżyły się na częste choroby. Dom był nieogrzewany i nieocieplony. Ciepło było tylko w jednym pomieszczeniu, w którym znajdowała się koza.