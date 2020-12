Katarzyna Dowbor remontuje domy innym. Teraz pokazała, jak sama mieszka

Katarzyna Dowbor od kilku lat mieszka w 160-metrowej willi pod Warszawą. Wokół domu ma piękny ogródek, o który uwielbia dbać. Bez wątpienia to jej miejsce na ziemi. Prowadząca "Nasz nowy dom" ma rękę do dekorowania wnętrz. W jej czterech kątach pełno jest świec, dodatków oraz gustownych mebli.

Katarzyna Dowbor zanim znalazła swoje wymarzone gniazdko, przeprowadzała się aż sześć razy. Dopiero, gdy zobaczyła willę w jednej z podwarszawskich miejscowości, w której mieszkają także jej znajomi, postanowiła osiąść tam na stałe. - To jest dom, który urzekł mnie od pierwszego wejrzenia. Nie przesadzę, jak powiem, że to jest dom moich marzeń. Wymyśliłam go sobie przed laty. Wszystkie poprzednie domy miały coś z niego, ale to nie było to – zachwycała się jakiś czas temu Dowbor w rozmowie z Faktem.