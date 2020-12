Pierre Cardin nie żyje. Co z olbrzymim majątkiem słynnego projektanta?

We wtorek do mediów dotarła smutna informacja na temat śmierci słynnego projektanta mody Pierre’a Cardina. Stworzył on jedną z najbardziej luksusowych marek znaną na całym świecie. Cardin był także pionierem w biznesie, ponieważ licencjonował swoją marką inne produkty. Wartość majątku projektanta może przyprawić o zawrót głowy.

Pierre Cardin pozostawił po sobie imperium mody Źródło: Getty Images