Katarzyna Glinka relaksuje się w Grecji. Czerwone bikini idealnie koresponduje z gorącym temperamentem gwiazdy

"Od lat myślę sobie, że z moim południowym temperamentem, miłością do flamenco i śródziemnomorskiej kuchni powinnam mieszkać na południu Europy. A kiedy zabieram się za zrealizowanie pomysłu na poważnie to zwykle dopadają mnie wątpliwości. Bo Filip straci kolegów z którymi jest zaprzyjaźniony, swoją ukochaną Panią nauczycielkę. Ja przecież uwielbiam teatr i pewnie tęskno byłoby mi za sceną. W sumie to lubię Polską jesień. Fajnie móc wpaść do przyjaciółki na plotki. Mam w Wawie swoje ulubione restauracje, kina, sklepiki w których robię zakupy. No i jak to wszystko zostawić i zrealizować marzenia? Macie doświadczenia w temacie?" - zapytała fanów.