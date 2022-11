Katarzyna Grochola odradziła Polkom zachodzenie w ciążę. "Polska nie dba o bezpieczeństwo kobiet"

Związek powinien według Grocholi opierać się nie tylko na miłości, ale także szacunku i poczuciu bezpieczeństwa. Wśród powodów rozstania z małżonkiem wymieniła przemoc. Nie tylko fizyczną, ale także ekonomiczną. - Na przykład mężczyzna, który nie daje kobiecie pieniędzy albo rozlicza ją co do grosza: "Wzięłaś 20 zł, ale wydałaś 15,50 na to plus 2,70 na tamto, co daje 18,20" — opowiada Grochola.