Katarzyna Grochola: Nic nie wskazywało na to, że zwiążę się z katem

Jestem osobą z nadzieją. Jeśli w nawet najgorszej sytuacji, próbujemy się odbić, to wszechświat będzie nam sprzyjał. Nagle się okaże, że ta sąsiadka, której nie lubiliśmy, przyjmie nas do domu. Tylko kiedy już ktoś wyciągnie do nas rękę, to musimy zakasać rękawy i zacząć działać – na przykład nauczyć się myć okna. Ja myłam okna i robiłam jeszcze inne rzeczy – zarabiałam, czasem tu 20 zł, tam 30 zł. Myślę, że to, co może być siłą napędową, to pielęgnowanie w sobie słusznego gniewu i niezgody na złe traktowanie. To jest paliwo, żeby iść w stronę światła.