Katarzyna Skrzynecka boi się długów. Robi wszystko, by ich nie mieć

Pandemia koronawirusa trwa już od ponad roku i dała się we znaki wielu branżom w tym rozrywkowej, w której pracuje Katarzyna Skrzynecka. Gwiazda ma więc nie lada kłopot z zarabianiem pieniędzy. Ponadto aktorce doskwiera smutek spowodowany tym, jak bardzo ograniczona jest teraz jej możliwość wykonywania ukochanego zawodu.

- "(...) Spełniałam się zawodowo. Oczywiście do wybuchu pandemii... Ale ona zrujnowała życie wielu ludziom" - wyznała Kasia Skrzynecka wywiadzie dla tygodnika "Świat i ludzie".

Wsparcie ze strony najbliższych

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!