Była pierwszą żoną słynnego chodziarza. Co słychać u Agnieszki Korzeniowskiej?

Burzliwe życie chodziarza było przez pewien czas tematem numer jeden w polskich mediach. Głównie za sprawą jego pierwszego rozwodu, który ciągnął się w nieskończoność. Wielu wielbicieli Korzeniowskiego nie mogło uwierzyć w to, że ich idol porzucił żonę i córki dla innej kobiety.

Medialne rozstanie Korzeniowskich

Agnieszka Korzeniowska zajmowała się sprawami biznesowymi męża, w tym także negocjowała kontrakty reklamowe. W 2009 roku po ponad 20 latach wspólnego życia, Korzeniowski odszedł od żony i dzieci. Okazało się, że głównym powodem była inna kobieta Magdalena Kłys, którą sportowiec poznał podczas wycieczki do Afryki. Rozstanie i wyprowadzka męża spadły na Korzeniowską jak grom z jasnego nieba. Nie ukrywała wówczas swojego rozgoryczenia.

Nowe życie Agnieszki Korzeniowskiej

Na początku 2011 roku Robert Korzeniowski z nową partnerką doczekał się syna Franciszka. Jednak sprawa rozwodowa była w toku, bo Agnieszka nie zamierzała odpuścić. Chodziarzowi zależało na uznaniu rozwodu bez orzekania o winie, na co nie chciała się zgodzić żona. Jeszcze w tym samym roku Korzeniowska odeszła z firm prowadzonych przez sportowca, bo nie wyobrażała sobie dalszej współpracy. W końcu byli małżonkowie doszli do porozumienia i pod koniec 2011 roku miała miejsce ostatnia sprawa rozwodowa.

