WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 3 katarzyna skrzyneckadomstylizacja Ewelina Miszczuk 2 godziny temu Katarzyna Skrzynecka pokazała, jak się relaksuje. Przy okazji zaprezentowała szczupłe nogi Katarzyna Skrzynecka ostatnio miała bardzo gorący okres w swoim życiu. Realizowała mnóstwo projektów, a do tego ćwiczyła i była na diecie, dzięki czemu schudła 16 kilogramów. Aktorka postanowiła pokazać swoim fanom, gdzie odnajduje spokój i ukojenie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Katarzyna Skrzynecka zawsze podkreśla, jak ważna jest dla niej rodzina (ONS.pl) Katarzyna Skrzynecka po raz kolejny udowodniła, jak ważna jest dla niej rodzina. Zamieściła na swoim profilu na Instagramie bardzo wzruszający wpis. Mój dom... Mój azyl... Moja miłość... Moja twierdza... Mój sens życia... Moja śpiąca szczęśliwym snem rodzina... Z każdej trasy, z każdej pracy wracam, choćby i całą noc, setki kilometrów - by ranek witać razem" - napisała. Choć w jej domu jest ciemno i niewiele widać, można dostrzec, że jest bardzo przytulny. W tle widać choinkę pełną kolorowych lampek. Nie ma co się dziwić, że aktorce miło się do niego wraca. Katarzyna Skrzynecka - mieszkanie "Dobrze powiedziane. Jak to mówi mój wujek Józek (jest taki naprawdę) - polać" - napisała jedna z jej fanek. "To jest właśnie szczera i bezgraniczna miłość" - dodała inna. "Mój tata tez tak robił. Choćby się waliło i paliło, i tak wracał do domu" - podkreśliła kolejna. Aktorka na kanapie w salonie odpoczywa w ciepłych kapciach i stroju w panterkę. Na zdjęciu prezentuje swoją piękną figurę. "Masz piękne nogi" - skomentował jeden z jej fanów. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne