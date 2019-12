Katarzyna Tusk poleciła wypożyczalnię choinek. Fanom się to nie spodobało

Katarzyna Tusk na swoim profilu na Instagramie zaproponowała obserwatorom, aby wzięli z niej przykład i zamiast kupować choinkę, wypożyczyli ją. Ten pomysł nie wszystkim przypadł do gustu.

Katarzyna Tusk wypożyczyła choinkę. Fani: "To głupota"

Blogerka zdradziła, że za wypożyczoną choinkę w doniczce zapłaciła 55 złotych i po świętach planuje ją oddać do szkółki leśnej. Ma na to czas do 8 stycznia.