Katarzyna Żak zabrała głos w sprawie rozstania z mężem. Jej odpowiedź jest jednoznaczna

Katarzyna i Cezary Żakowie to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Małżeństwem są od 36 lat, a owocami ich miłości są dwie córki - Aleksandra i Zuzanna. Żakowie niejednokrotnie pojawiali się razem w serialowych produkcjach, choć media co jakiś czas rozpisują się o ich rzekomym "rozstaniu". Aktorka postanowiła po raz pierwszy odnieść się do takich plotek, publikując post z mężem na swoim profilu na Instagramie.