Największe żenady na polskich weselach. "Ciotka prosiła kelnerkę o makaron z rosołu na wynos"

Podobne spostrzeżenia ma szef kuchni, który pracuje przy organizacji wesel. - To elegancki dom weselny, nie każdego stać na imprezę w takim miejscu. Ostatnio mieliśmy bardzo zamożnych gości, którzy, mówiąc oględnie, nie oszczędzali na przyjęciu. Same fajerwerki kosztowały kilkadziesiąt tysięcy. Dlatego byłem zaskoczony zachowaniem gości. Drugi dzień imprezy miał być niezobowiązujący, więc zaserwowaliśmy pizzę. Późnym wieczorem do kuchni wszedł gość, który zapytał, czy zostały nam jakieś placki, bo on chętnie zabrałby kilka do domu. Odpowiedziałem, że niestety nie mamy przygotowanych pudełek. Wtedy zaczął pakować resztki pizzy do worka na śmieci - śmieje się kucharz.