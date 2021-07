Katarzyna Zillmann podziękowała dziewczynie. Wsparła ją Barbara Nowacka

"Katarzyna Zillmann, srebrna medialistka olimpijska z czwórki wioślarskiej z #Tokio2020. Nie dość że wspaniała sportsmenka, to do tego dziewczyna, która wprost mówi o tolerancji, szacunku i miłości do swojej dziewczyny. Taka normalność w dzisiejszej Polsce, gdzie rząd wspiera homofobię, to akt przyzwoitości i odwagi. Dumna jestem z tej dziewczyny".