Kate Middleton i książę William zmieniają wizerunek. Tak walczą o uwagę na Instagramie

Ostatnio na oficjalnym profilu Cambridge'ów pojawiła się nietypowa jak na nich fotografia. Para podczas oficjalnej wizyty do Irlandii zapozowała do zdjęcia, obejmując się ramionami. To rzadki gest czułości, na jaki pozwalają sobie royalsi, którzy do tej pory unikali publicznego okazywania sobie uczucia. Z podobnych gestów słynęli za to Sussexi, którzy chętnie manifestowali łączące ich uczucie, trzymając się za ręce podczas każdego z oficjalnych wyjść. "To słodkie i naprawdę piękne zdjęcie, ale nie mogę sobie wyobrazić, że zrobiliby to jeszcze kilka lat temu" – powiedziała Money-Couts dla True Royalty TV.