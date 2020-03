Meghan konkurowała z Williamem. Judi James twierdzi, że tym zdobyła serce Harry'ego

Meghan Markle poznała księcia Harry'ego w czerwcu 2016 roku. Nietrudno zrozumieć, dlaczego wnuk królowej Elżbiety zakochał się w byłej aktorce. Teraz Judi James, ekspertka od mowy ciała ujawniła, jaki był konkretny powód, że zostali małżeństwem.

Ekspertka od mowy ciała Judi James uważa, że pewien aspekt postaci Meghan Markle, szczególnie popchnął księcia Harry'ego w jej ramiona. Wszystko zaczęło się od forum The Royal Foundation. To organizacja charytatywna, która została początkowo utworzona przez Harry'ego i Williama, aby kontynuować dzieło ich matki, księżnej Diany. Gdy Kate Middleton poślubiła księcia Williama została patronką organizacji.

Następnie do trójki na scenie dołączyła Meghan Markle, by omówić cele The Royal Foundation. I to był właśnie przełomowy moment zdaniem Judi James. "Wyszła jak z bloków startowych. Wow, uderzyła o ziemię, to było jak CV" - oznajmia ekspertka. "Okazała energię i zaangażowanie i to właśnie, docenił Harry w Meghan" - dodaje.