WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 kate middletonMeghan Marklebrytyjska rodzina królewska Hanna Szczesiak 1 godzinę temu Kate Middleton odciąga uwagę od Meghan Markle. "Kradnie jej blask" Meghan Markle i książę Harry odpoczywają właśnie od królewskich obowiązków, co ma być całkiem na rękę żonie księcia Williama, Kate Middleton. "Kate skradła Meghan blask" – donoszą brytyjskie media, a nawet piszą o "złamanym sercu" księżnej Sussex. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kate Middleton chętnie pojawia się w publicznie, w przeciwieństwie do Meghan Markle (Getty Images) Meghan i Harry robią 6-tygodniową przerwę od publicznych wystąpień. Ostatnie miesiące nie były dla nich łatwe. Po głośnym dokumencie "Harry & Meghan: An African Journey" para nie zaskarbiła sympatii Brytyjczyków. Nie pomogło również to, że Harry pozwał jeden z brytyjskich tabloidów za publikację prywatnego listu Meghan do jej ojca oraz ogólne krytykowanie jego żony. Okazuje się, że na ich nieobecności zyskują… Kate i William. Księżna Kate znów konkuruje z Meghan o względy Brytyjczyków Choć najpierw w blasku fleszy stali Meghan i Harry, teraz przyszła kolej na drugą książęcą parę – Williama i Kate. Książę i księżna Cambridge wystąpili w dokumencie "A Berry Royal Christmas", a reakcje sympatyków rodziny królewskiej są niezwykle entuzjastyczne. W przeciwieństwie do tych, które pojawiły się po publikacji dokumentu Sussexów. Jak podaje brytyjski "Daily Express", Brytyjczycy są zachwyceni wystąpieniem Kate i Williama, a media społecznościowe są zalewane pozytywnymi komentarzami dotyczącymi dokumentu. Media piszą nawet o "złamanym sercu" Meghan. "Ciepło, szczęście, miłość, szacunek dla drugiego człowieka" – tymi określeniami opisywana jest rodzina Williama. "I tak się tworzy dokumenty o rodzinie królewskiej" – napisał jeden z użytkowników Twittera, dając prztyczka w nos Meghan i jej mężowi. W dokumencie Meghan i Harry’ego księżna opowiadała, jak trudne jest dla niej życie pod okiem fotoreporterów. Wygląda jednak na to, że nie ma się czego obawiać – Brytyjczycy kochają Kate i to ją chcą oglądać w blasku fleszy. Źródło: "Daily Express" Zobacz także: Siłaczki odc. 4. Nowy cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne