Kate Middleton opowiada, jak książę William podrywał ją na studiach. Do dziś czasem to robi

Kate Middleton zdradziła sposób, w jaki książę William starał się jej zaimponować na studiach. Okazuje się, że użył znanej i wielokrotnie wykorzystywanej metody na zdobycie uznania w oczach kobiety.

Kate Middleton i książę William – początki znajomości

Książę William starał się zaimponować Kate Middleton swoimi umiejętnościami kulinarnymi. Gotował dla niej różne dania i to właśnie tym starał się ją do siebie przekonać. Być może wyszedł z założenia, że posłucha powiedzenia "przez żołądek do serca".