Kayah nadal nosi nazwisko po byłym mężu. "To nie warto!"

Kayah nosi nazwisko po byłym mężu

Od ich rozwodu minęło 10 lat, a parę nadal łączy syn i nazwisko. Kayah przyznała, że nie myśli o powrocie do nazwiska panieńskiego. " Stary, wiesz, ile jest zachodu z papierami, ze zmianą nazwiska z powrotem? To nie warto, naprawdę! Był taki moment, że się w ogóle zastanawiałam, czy się nazywać Kayah Kayah po prostu. Katarzyna Kayah - naprawdę! To wiele by mi ułatwiło. Czasami nie ma czasu, a trzeba szybko coś załatwić i wtedy muszę moją Asię [asystentka Kayah - red.] prosić, żeby dzwoniła w moim imieniu, bo ja bym się wstydziła powiedzieć: "wie pani, bo ja jestem artystka Kayah. To może się uda poza kolejnością?". Asia wtedy dzwoni i mówi: "reprezentuję moją artystkę i ufff, jakoś jest łatwiej. Ale gdybym była Katarzyna Kayah to na pewno byłoby mi łatwiej" – tłumaczyła w rozmowie z "Viva".