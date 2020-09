Joanna Przetakiewicz o relacji z synem Rinkego Rooyensa i Kayah. Mówi, jaki ma kontakt z Rochem

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens związali się ze sobą, mając już dzieci z poprzednich związków. Dotychczas było tylko wiadomo, jak układają relacje synów projektantki z producentem. Teraz Joanna Przetakiewicz wyjawiła, czy Roch Rooyens, syn Rinkego i Kayah, lubi ją i akceptuje w nowej roli.

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens poinformowali niedawno, że wkrótce zostaną mężem i żoną. Parą są już od kilku lat, więc ich rychły ślub nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Czy synowie z poprzednich związków pary cieszą się, że wkrótce zostaną przyrodnim rodzeństwem? Prawdę wyjawiła sama Joanna.

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens biorą ślub

Joanna Przetakiewicz od dwóch lat jest w szczęśliwym związku z Rinke Rooyensem. Dwa tygodnie temu, za pośrednictwem Instagrama zakochani przekazali radosną nowinę o ślubie.

"Miłość, Radość, Czułość. Szczęście. Emocje, którymi najbardziej lubię się z Wami dzielić. Bo mówimy o nich stanowczo za mało. Ten rok jest zaskakujący i niełatwy dla nas wszystkich. Ma też swoje dobre strony, bo wielu pomógł zobaczyć to, co ponadczasowe, co wartościowe i co jest ważne" – napisała na swoim profilu Joanna. "Kochać Siebie i innych. Troszczyć się czule. Rozmawiać częściej. Pielęgnować bliskość. Razem z Rinke chcemy się z wami podzielić naszą radością. Już niedługo zostaniemy mężem i żoną" – ogłosiła.

Joanna Przetakiewicz o relacji z Rochem Rooyensem, synem Kayah i Rinkego

Holenderski producent, twórca największych telewizyjnych hitów, takich, jak "Taniec z gwiazdami", czy "The Voice of Poland" to były mąż piosenkarki Kayah, z którą związany był przez kilkanaście lat. Owocem ich miłości jest syn Roch, który obecnie ma 22 lata. Joanna jest natomiast matką trzech synów, których ojcem jest jej pierwszy mąż. Jak wielokrotnie zapewniała w mediach projektantka, Aleksander, Filip i Jakub świetnie dogadują się z ojczymem. Dotychczas nie było jednak wiadomo, jak wygląda kontakt Joanny i Rocha.

Przetakiewicz dopiero teraz, na dwa tygodnie przed ślubem z Rooyensem, po raz pierwszy opowiedziała o relacji z jego synem. "Mamy bardzo dobry kontakt. My się wszyscy bardzo przyjaźnimy, jeździmy razem na wakacje. Ja mam 3 synów. Roch jest jak gdyby czwartym synem. W związku z tym było mi pewnie łatwiej, dlatego, że mam duże doświadczenie z młodymi synami swoimi, którzy są dzisiaj dorośli" - przyznała w rozmowie z "Jastrząb Post".

Projektantka opowiedziała także, jak postrzega syna Kayah i Rinkego. "Roch wszedł do naszej rodziny bardzo naturalnie, bo to jest też kochany chłopak, który jest bardzo wrażliwy, bardzo dobry, bardzo kreatywny. W związku z tym my się połączyliśmy idealnie jako rodzina" - zapewniła.

Remont w Prezencie - fragment odcinka nr 3