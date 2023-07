Kendall Jenner nową globalną ambasadorką L’oréal Paris

— L’Oréal Paris jest zaszczycony ogłoszeniem współpracy z jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie — mówi Delphine Viguier-Hovasse, Global Brand President w L’Oréal Paris. — To kolejny etap naszej misji do inspirowania każdej kobiety. W innych czasach Kendall Jenner mogłaby odnieść równie wielki sukces, ale jej wartości, wybory i wizerunek mogłyby być jej odgórnie narzucone. W dzisiejszych czasach nikt nie tworzy obrazu Kendall Jenner oprócz niej samej. Jest ona uosobieniem wszystkiego, za czym stoi Gen-Z, kreując swój wizerunek, z dumą kształtując swoją samoocenę i inspirując innych do tego samego — dodaje.