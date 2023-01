Kevin Murphy 10-lecie światowej marki fryzjerskiej w Polsce

Jego droga zawodowa i osiągnięty sukces mogą być wzorem do naśladowania dla zdolnych entuzjastów fryzjerstwa, a także świetnym scenariuszem filmowym. Bo to właśnie wewnętrzna pasja i wrodzone zdolności Kevina stały się kanwą jego osiągnięć. Jak to się zaczęło? Syn fryzjerki trafia do dobrej szkoły. Matka widzi w nim przyszłego kreatora. Po odbyciu praktyk Kevin zaczyna pracę w modnym salonie Smithers (Brisbane), gdzie uczy się technik stylizacji włosów i po raz pierwszy czesze modelkę Katrinę Richie na próbną sesję. Gdy kończy kurs w prestiżowej Vidal Sasoon Academy w Londynie (1983), jest zafascynowany stylizacją sesyjną. W kolejnych latach jego prace zdobią okładki najlepszych pism modowych o globalnym zasięgu, takich jak: Vogue, Harper’s Bazar, Madmoiselle, Vanity Fair, Marie Claire, Elle, IN Style i GQ. To dopiero początek jego sukcesów.