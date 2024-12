O Agnieszce Wagner zrobiło się głośno, kiedy do kin trafiła "Lista Schindlera". Fani aktorki tak samo mocno jak jej sukcesami interesowali się życiem prywatnym. W 1994 roku Wagner poznała Piotra Adamczyka, wówczas 22-letniego studenta PWST, który przyjął propozycję wystąpienia w spektaklu Teatru Telewizji "Małka Szwarcenkopf". Szybko okazało się, że między aktorami nawiązała się bliska relacja.

Piotr Adamczyk skończył 51 lat. Wspiera go 20 lat młodsza żona

Mimo szczerego uczucia okazało się, że Agnieszce Wagner i Piotrowi Adamczykowi... nie jest do końca po drodze. Wiadomość o ich rozstaniu mocno zaskoczyła ich fanów. Jak się okazało, zakochani mieli inne priorytety - aktorka chciała założyć rodzinę, wyjść za mąż i urodzić dziecko, podczas gdy Adamczyk zapragnął najpierw skupić się na karierze i podbić świat, a dopiero później myśleć o budowaniu rodzinnego gniazda. Chodziły pogłoski, że ich rozstanie nie przebiegło w przyjaznej atmosferze.

