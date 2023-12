Kiedy karmienie piersią nie jest możliwe… Co warto wiedzieć?

Wyzwania w karmieniu piersią

Wyniki badań pokazują, że około 40% mam karmi swoje dziecko sposobem mieszanym lub wyłącznie mlekiem modyfikowanym na wczesnym etapie życia niemowlęcia, a w późniejszym czasie liczba ta wzrasta nawet do 70%[3]. Natomiast 4 na 10 mam zaczyna podawać swojemu dziecku mleko modyfikowane ze względu na problemy laktacyjne, a w szczególności niewystarczającą ilość pokarmu i w efekcie obawę, że dziecko nie będzie odpowiednio najedzone. W rzeczywistości po urodzeniu dziecka jedynie 12% karmiących mam nie spotkało się z żadnymi wyzwaniami[4]. Trudności, jakie napotykają kobiety, to przede wszystkim obolałe lub pogryzione sutki (49%), ale też problemy z odpowiednim przystawieniem dziecka do piersi (39%). Co trzecia mama deklaruje także, że dziecko nie umiało bądź nie chciało ssać piersi, a co czwarta twierdziła, że ma za mało pokarmu[5]. Powodów, które wpływają na kłopoty z karmieniem, jest wiele. Niezależnie jednak od przyczyny – kiedy domowe sposoby na poradzenie sobie z dolegliwościami nie pomagają – warto skorzystać z pomocy położnej lub doradcy laktacyjnego.