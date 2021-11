Kiedy kontaktu z matką jest za dużo. "Teściowa była tą trzecią w naszym związku"

- Poczułam, że moje życie było iluzją. Zaczęłam zgłębiać temat i odkrywać, co się z tym wiąże. Dysfunkcją było to, że moje życie kręciło się wokół życia mojej matki. Miałam mocno zachwiane poczucie własnej wartości. Zaczęłam się buntować i moja relacja z matką osłabiła się. Zareagowała alergicznie, potrzebowała mnie do tego, żebym ją pocieszyła. Nagłe było to, że nie chciałam mieć z nią do czynienia – opowiada Zuzanna Kuhl.