Borderline, czyli burza w emocjach

Charakterystycznym objawem jest poczucie pustki. Osoby z borderline często mają trudność w określeniu kim są, jakie mają cechy charakteru, jakie są ich wartości, co jest dla nich ważne, co by chciały robić w życiu. Nie są w stanie siebie poznać, a to powoduje ból emocjonalny i egzystencjalny. Są też impulsywne w zachowaniach, mają skłonność do uzależnień od substancji psychoaktywnych czy do ryzykownych zachowań. Mam na myśli np. szybką jazdę samochodem czy przypadkowy seks bez zabezpieczeń. Często jest to reakcja na skrajne emocje, z którymi te osoby nie mogą sobie poradzić. Wiele z nich okalecza się, a wszystko to po to, by poczuć ulgę, żeby nie czuć tych trudnych emocji, które pojawiają się w środku i których często nie rozumieją. Ból fizyczny czy wysoki poziom adrenaliny niejako mają zagłuszyć ten wewnętrzny ból egzystencjalny, jednak jest to rozwiązanie na krótką metę, bo przynosi ulgę pozorną i tylko na chwilę. Pod tymi zachowaniami często ukryta jest depresja, którą trzeba koniecznie leczyć, by nie dochodziło do prób samobójczych.