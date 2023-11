Kiedy wchodzić w nowy związek po rozstaniu? Ekspertka podała zasadę

- Nie ma określonych ram czasowych, kiedy jest właściwy moment na nowy związek - wyjaśniła ekspertka ds. relacji, Hope Flynn, na łamach "The Sun". Podkreśliła, że głównym czynnikiem decydującym o tym, kiedy osoba po zakończeniu związku powinna ruszyć dalej, jest wszystko, co jej dotyczy oraz indywidualna gotowość.

Flynn podkreśliła, że nie warto spieszyć się z szukaniem nowej relacji. - Zanim zakończysz poprzedni związek, powinieneś dać sobie czas na opłakiwanie zakończenia poprzedniego - doradziła i dodała: - Czas, jaki to zajmie, różni się w zależności od osoby, ponieważ konkretne czynniki, takie jak długość trwania związku, stopień zaangażowania, czas rozpadu związku przed jego zakończeniem, sposób, w jaki się rozstaliście i jak bardzo nadal jesteście ze sobą związani, mogą wszystko to ma wpływ na czyjąś zdolność oraz chęć poszukiwań kolejnej relacji.

Ważne też, żeby skupić się na sobie i odkryć, kim się jest, po zakończeniu poprzedniej relacji. - Powinieneś dać sobie czas na samotność i robić rzeczy, które uważasz za sensowne i przyjemne, bez myślenia o tym, że musisz zadowolić kogoś innego - wskazała ekspertka. - To zbuduje twoją pewność siebie, kiedy będziesz w stanie ruszyć dalej.

Poza tym istotny jest czas, który damy sobie na przemyślenie tego, co wydarzyło się w poprzednim związku, a także jakie zmiany możemy wprowadzić, wchodząc w nowy związek. - Refleksja i uczenie się pomogą ci zbudować mocniejsze fundamenty następnym razem i, miejmy nadzieję, zapobiegną popełnieniu tych samych błędów - czytamy wypowiedź Flynn w "The Sun".

