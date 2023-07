Zgodziła się na seks podtrzymujący. "Zaciskałam zęby i szłam do łóżka"

O zjawisku tzw. "seksu podtrzymującego" zrobiło się głośno, gdy zachwalała go modelka Caprice Bourret. Na czym to polega? - Nie możesz mówić "jestem zmęczona" albo "boli mnie głowa". Dziewczyny, moja rada: nawet, gdy nie jesteście w nastroju, to tylko 10, 15 minut waszego życia" - mówiła. Wywołało to szerokie kontrowersje i krytykę. - To ogromne pole do nadużyć, które prowadzą później do traum - podkreślała seksuolożka Patrycja Wonatowska w rozmowie z Aleksandrą Hangel.