Zdecydowała się na cyberseks. Wskazuje zalety takiego "współżycia"

Inaczej było w przypadku Karoliny. - Nie wyobrażałam sobie, żeby nie podtrzymywać relacji seksualnej z chłopakiem, kiedy wyjechał na dwa miesiące do pracy za granicę. Wysyłaliśmy sobie nudeski, ale on zaproponował kamerkę. Wcześniej nie wpadłam na to, żeby tego próbować, nie było takiej potrzeby ani okazji, a odkryłam, że bardzo to na mnie działa – wyznaje. - Czułam się trochę, jakbym grała w filmie dla dorosłych. Na to nie zdecydowałabym się nigdy. Ale może właśnie dlatego to było takie ekscytujące? Namiastka zakazanego owocu, tylko że z partnerem i w bezpiecznych warunkach... Sama nie wiem, ale wpłynęło to i na mnie, i na nasz związek pozytywnie.