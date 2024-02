Kiedyś robił to każdy. Czynność na wymarciu, która odmładza mózg

- Gdy używamy papieru i pióra, nasz mózg odbiera dużo więcej sygnałów, z którymi może połączyć wspomnienia. Ręczne pisanie aktywuje czuciowo-ruchowe rejony mózgu, angażuje więcej zmysłów, wzrok, słuch, dotyk, co pozwala otworzyć się na to, czego mamy się nauczyć, zapamiętujemy lepiej i pamiętamy lepiej" - tłumaczyła na łamach czasopisma "Frontiers in Psychology" prof. Audrey van der Meer, koordynatorka badań Norwegian University of Science and Technology, dotyczących odręcznego pisania.