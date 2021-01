Kim jest żona Agustina Egurroli? Łączy ich wspólna pasja

Agustin Egurrola zaskoczył swoich fanów, gdy niespodziewanie na swoim profilu na Instagramie opublikował zdjęcia ze swojego ślubu! Choć pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się w mediach 31 grudnia, to dopiero dwa dni później tancerz potwierdził wieści. Okazuje się, że były juror "Mam talent" i "You Can Dance" już kilka miesięcy temu poślubił piękną brunetkę, z którą podobno spotykał się przez ponad rok. Związek udało mu się utrzymać w tajemnicy aż do momentu, gdy ogłosił, że zawarli związek małżeński.