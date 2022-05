Kim Kardashian planuje ślub z Petem Davidsonem? "Do czterech razy sztuka"

41-letnia Kim Kardashian nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w kwestii udanego małżeństwa. Jak dowiadujemy się z zapowiedzi kolejnego odcinka "Z kamerą u Kardashianów", amerykańska gwiazda wierzy, że stanie na ślubnym kobiercu po raz czwarty. Patrząc na to, że już dwa razy pojawiła się oficjalnie na czerwonym dywanie z ukochanym Petem Davidsonem, możemy podejrzewać, że to on zostanie jej mężem.