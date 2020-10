Kinga Duda nie ma lekko. Ochroniarze mogą uprzykrzać życie

Kinga Duda od 5 lat gdzie się nie pojawi, tam ma obstawę. Czy to podczas studiów w Krakowie, czy w pracy w Londynie, towarzyszyli jej ochroniarze opłacani przez polskich podatników. Agenci pilnują bezpieczeństwa młodej kobiety non stop. Wożą ją w każde miejsce, sprawdzają nie tylko miejsca, do których się wybiera, ale i ludzi, z którymi się spotyka.