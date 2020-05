Kinga Rusin w jeansowym kombinezonie. Total looki to hit tego sezonu

Tym razem celebrytka pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie fotografią z wyjazdu na Mazury. "'Mazury look", czyli na totalnym luzie. Ale wbrew pozorom praca wre na wielu polach" – zapewniała w opisie pod zdjęciem.

Kinga Rusin w jeansowym kombinezonie

"Mazury look", czyli luźny kombinezon jednoczęściowy. Kinga Rusin postawiła na jeans, który nigdy nie wychodzi z mody, szczególnie jeśli nie biomy się go łączyć z drugim jeansem na przykład w innym odcieniu. Total looki zawsze wyglądają dobrze, a dzięki dodatkom nie są nudne.

Kinga Rusin kombinezon zestawiła z luźnym bezrękawnikiem i ciężkimi butami. Do całości dorzuciła okulary przeciwsłoneczne, a wszystko wykończyła koczkiem w stylu bun lift.

Przy okazji zbliżającego się lata warto przypomnieć sobie o kombinezonach. To bardzo niedoceniany element damskiej garderoby, a jest efektowny i wygodny! Wystarczy kilka modnych dodatków, by stworzyć zjawiskową stylizację, a co najważniejsze nie wymaga ona kilkunastu elementów. Kombinezon, marynarka, szpilki i jesteśmy gotowe na randkę w 10 minut!