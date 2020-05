Bun lift: fryzura w 5 minut, która stała się hitem. Wystarczy gumka do włosów i odrobina lakieru

Fryzura, którą zrobisz dosłownie w pięć minut, a do jej wykonania wystarczy gumka do włosów i lakier dla utrwalenia efektu. Upięcie bun lift pokochały gwiazdy hollywoodu. Szczególnie Zendaya, Jennifer Lopez, czy Gigi Hadid.

Bun lift - najmodniejsza fryzura tego sezonu

Celebrytki cenią ją za wygodę, ale również uniwersalizm. Upięcie świetnie sprawdzi się do eleganckiej sukienki na wieczorne wyjście, jak i bardziej casualowych stylizacji. Mocno zebrane włosy na czubku głowy pięknie odsłonią naszą szyję i ramiona, a do tego naciągną skórę na twarzy i dadzą efekt szybkiego liftingu.

Aby zebrać dokładnie wszystkie pasma włosów pochyl się do tyłu i ściągnij je gumką wysoko na czubku głowy. Wszystkie niesforne kosmyki i tak zwane "baby hair" przygładź za pomocą żelu lub lakieru do włosów. Pomocna może okazać się w tym szczoteczka do zębów, która zadziała, jak mini grzebień. Kucyk obwiń ciasno dookoła gumki, a dla lepszego efektu podepnij kilkoma wsuwkami i gotowe. Jeśli chcesz uzyskać naturalniejszy efekt wyciągnij kilka kosmyków.