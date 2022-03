Klasyka z nutką glamour. Tak Lily James prezentowała się na rozdaniu nagród filmowych

Lily James zachwyciła stylizacją

Na czerwonym dywanie Film Independent Spirit Awards 2022 pojawiło się wiele znanych twarzy, m.in. Kristen Stewart, Helen Hunt, Andrew Garfield, Julia Fox czy Lily James. Ta ostatnia, znana z takich filmów, jak "Mamma Mia! Here We Go Again", "Rebeka", czy "Kopciuszek" oraz serialu "Downtown Abbey" naprawdę zachwyciła stylizacją.