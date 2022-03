Anna Bosak wróciła do show-biznesu. Po latach przerwy zaskakuje fanów

Anna Bosak jest siostrą aktora Marcina Bosaka. Choć z bratem łączy ją silna więź, jej kariera nie była zależna od sławnego członka rodziny. Od lat pasją Bosak był taniec i udowodniła swoje umiejętności w programie "You Can Dance", gdzie poddała się ocenie profesjonalistów. Po udziale w show jej kariera nabrała tempa. Doszło do tego, że wzięła udział w najpopularniejszym tanecznym programie telewizyjnym "Taniec z gwiazdami". Nie przypadła jednak do gustu Iwonie Pavlović, która krytykowała jej styl i warsztat, jako tancerki.