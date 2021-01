WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Klasyka zawsze się obroni. Wyszczuplające, eleganckie płaszcze w czerni W dobrze skrojonym czarnym płaszczu nasze samopoczucie poprawia się podobnie jak w idealnie skrojonych jeansach lub naprawdę wygodnych szpilkach. To ubranie może sprawić prawie wszystko: wyszczuplić, ogrzać, dodać elegancji. Pasuje do wieczorowej sukienki i do martensów. Płaszcz, który za rok też będzie na czasie? Czarny, najlepiej o klasycznym kroju Źródło: Adobe Stock Czarny płaszcz - eleganckie cudo Czy czarny płaszcz musi wyglądać tak samo? Niektóre kobiety z obawy przed rutyną w garderobie noszą teraz jaskrawe okrycia czy nawet holograficznie błyszczące, srebrne, pikowane i jakby dmuchane kurtki - jeśli ten styl jest ci obcy i cenisz sprawdzone rozwiązania, idealny dla ciebie będzie ładny, czarny płaszcz. Może być prosty i neutralny albo kobiecy i podkreślający talię (w zależności od preferowanego stylu). Jego neutralny kolor i dziesiątki możliwości skomponowania z nim i innymi ubraniami rozmaitych zestawów - oto jego największe zalety. Ten rodzaj płaszcza nawet w niedrogiej wersji lub z przeceny zawsze wygląda elegancko. Czarny płaszcz to odzieżowy pewniak i najlepsza alternatywa dla lekkich i ciepłych, ale wizualnie pogrubiających kurtek. W kategorii zimowych niezbędników taki model zdecydowanie wygrywa pod względem uniwersalności, jednak nie oznacza to, że wpadniemy w odzieżową rutynę i oklepane czy nazbyt poważne stroje. Najczęściej spotykane modele to obecnie proste, szlafrokowe okrycia albo bardzo eleganckie, dwurzędowe płaszcze kojarzące się odrobinę z modą dla dojrzałych kobiet. Lekko i modnie prezentują się za to trapezowe, niezbyt długie modele i wszelakie płaszcze z akcentami: ekologicznym futerkiem, asymetrycznym zapięciem, kontrastową lamówką, naszywką, oryginalnym kołnierzykiem, błyszczącymi suwakami, pagonami albo elementami haftu. Jeśli detal nie dominuje, taki czarny płaszcz nadal pasuje do różnych ubrań,a ty nie czujesz, jakbyś stawała się niewidzialna. Nie zapominaj też o kolorowych dodatkach, takich jak czapki, szaliki, rękawiczki, torebki czy... broszki, a także efektowne, metalowe guziki w kolorze złotym albo srebrnym Smutny i dodający lat? Nic bardziej mylnego Czarny płaszcz to ubranie-kameleon. Jeśli nie postawisz na stylizowany (np. militarny, pluszowy czy bardzo długi model, który często przypisuje się eleganckim strojom) będzie pasował dokładnie do tych ubrań, na które dzisiaj masz ochotę i na które pozwala pogoda. Choć czerń uważa się za kolor, który dodaje lat, podkreśla zmęczenie czy wtapia się w tło pochmurnej i szarej zimy bez śniegu - jest też ponadczasowym hitem i synonimem małej czarnej w kategorii ciepłej odzieży. To też jedno z ubrań doradzanych kobietom, które chciałyby się wizualnie wyszczuplić: warto wtedy włożyć pod spód również czarne albo jaśniejsze ubrania i pozostawić płaszcz rozpięty, a także sięgnąć po niezbyt obszerne modele z zaznaczoną talią oraz bez grubego ocieplenia. Fantazyjna sukienka? Czarny płaszcz będzie od niej pasował. Elegancka spódnica i koszulowa bluzka? Postaw na model z podkreśloną talią a stworzysz efektowny i bardzo kobiecy zestaw. Uwielbiasz młodzieżowe stylizacje z hitowymi botkami na grubej podeszwie albo po prostu lubisz glany - długi, prosty płaszcz w czarnym kolorze doda całemu strojowi jeszcze więcej "pazura". Czarny płaszcz oversize czy standardowa rozmiarówka? Najczęściej nie ma problemu z dobraniem odpowiedniego rozmiaru czarnego płaszcza, jednak jeśli wybierasz popularny fason oversize, pamiętaj o tym, aby nie był za szeroki w ramionach, zbyt luźny, a jeśli jesteś niewysoka - zbyt długi. Taki model przytłoczy sylwetkę i może być po prostu ciężki. Kupno płaszcza, który nie dopina się swobodnie w biodrach, także mija się z celem. Fason oversize warto mieć, bo nigdy nie wiadomo, kiedy okaże się potrzebny jako narzutka na sweter. Modele w rozmiarze uniwersalnym wybieraj raczej cieńsze - ocieplane mogą prezentować się masywnie i niekorzystnie wpływać na samopoczucie i wygląd. lepiej postawić na płaszcz z paskiem, który podkreśli proporcje i talię, a jeśli nie będzie potrzebny, będziesz mogła zostawić go w domu.