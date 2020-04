Klaudia El Dursi broni Andrzeja Dudy. "Dla mnie super opcja"

Modelka przyznaje, że ten czas wykorzystuje na odpoczynek i dobrą zabawę. Nadmiar czasu postanowiła spożytkować, nagrywając filmiki na popularnej aplikacji Tik Tok. Uznała to za świetną rozrywkę, ale przyznała, że tworzenie filmików zajmuje dużo czasu, co było dla niej zaskoczeniem.

Równie bardzo zdziwiła się, gdy usłyszała, że konto na popularnej aplikacji ma również głowa naszego państwa Andrzej Duda. "Nie wiedziałam, że on dołączył do TikTika, ale ogólnie super! Trzeba znajdować sobie jakieś sposoby na umilenie czasu, czy odstresowanie. Nie wiem, co on tam nagrał, czy było to coś z przekazem, czy dla zabawy, ale ogólnie super" – skomentowała w rozmowie z "Pomponikiem"