Małgorzata Kożuchowska o akcji #zostańwdomu. "Nie ma nudy, dajemy radę"

"Ognisko domowe - instalacja. Jesteśmy razem, wspieramy się, dzielimy się obowiązkami i pomysłami, jak spędzić ten czas w domu i bliskiej okolicy. Nie ma nudy!!! Damy radę! Pozdrawiamy serdecznie z naszego gniazda" – napisała aktorka na Instagramie i opublikowała zdjęcie. Ognisko zdecydowanie przypadło fanom aktorki do gustu, co pokazali w pozytywnych komentarzach.

Wcześniej Małgorzata Kożuchowska pisała do fanów o strachu i poczuciu zdezorientowania, które może powodować koronawirus. "Szukajmy informacji wyłącznie u wiarygodnych źródeł, nie powtarzajmy i nie szukajmy plotek! Zachowajmy spokój i zdrowy rozsądek!" – apelowała.

"Dostosujmy się do odgórnych wytycznych, bo są gwarancją naszego bezpieczeństwa. Zdaję sobie sprawę, że każdy z nas wykonuje różne zawody, nie każdą pracę da się wykonywać zdalnie. Ale jeżeli macie tylko taką możliwość to zostańcie w domu, spędźcie ten czas z rodziną" – pisała aktorka do swoich obserwatorów.