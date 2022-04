Klaudia El Dursi w letniej stylizacji. "Te spodnie znacznie więcej odkrywają, niż zakrywają"

Klaudia El Dursi i początki "Hotelu Paradise"

Przypomnijmy, że na początku 2020 r. El Dursi po raz pierwszy spróbowała swoich sił jako prowadząca programu telewizyjnego. - Gdy po raz pierwszy dostałam tę propozycję, ucieszyłam się i serdecznie podziękowałam producentom, że o mnie pomyśleli, ale nie przyjęłam jej. Nie wyobrażałam sobie, jak mogłabym przenieść swoje życie na trzy miesiące na drugi koniec świata. Przyszedł jeden e-mail, potem drugi, później zaczęłam odbierać telefony. Producenci nie chcieli się poddać i szukali różnych dróg dojścia do mnie. Ostatecznie za namową kilku osób pojechałam na spotkanie w Warszawie. No i ostatecznie, po długim namyśle, zgodziłam się. Tak naprawdę przekonał mnie do tego mój partner. (...) Gdybym podjęła inną decyzję, byłabym teraz na siebie bardzo zła - 33-latka przyznała w rozmowie z Onetem.