Klaudia El Dursi zrobiła furorę. Cała w czerwieni rzucała się w oczy

Wśród tłumu gości w oczy rzucała się Klaudia El Dursi . A to wszystko za sprawą jaskrawoczerwonej stylizacji . Tylko trzy osoby postawiły na ten odważny kolor.

Tylko trzy kobiety ubrały się tego wieczoru w czerwień. Wszystkie trzy postawiły na jaskrawy odcień, który wręcz razi w oczy . Agnieszka Woźniak-Starak wybrała przylegającą do ciała sukienkę z długim rękawem i półgolfem. Model zwracał uwagę ze względu na prześwitującą tkaninę . Dziennikarka włożyła ponadto czarne sandałki, a do ręki wzięła modną torebkę w kształcie serca.

Natomiast Anita Werner wybrała zachowawczą sukienkę z zabudowanym dekoltem i o bezpiecznej długości do kolan. Mimo iż kreacja posiadała modny detal w postaci pierzastego wykończenia rękawków, to zdecydowanie zabrakło jej nowoczesnego sznytu. Dodatki również były do przewidzenia – mowa o cielistych szpilkach i czarnej kopertówce.