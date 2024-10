"Złodzieje rabatów" w Biedronce. Można naciąć się przy kasie

W ostatnich tygodniach klienci supermarketów Biedronka zaczęli dzielić się swoimi nieprzyjemnymi doświadczeniami związanymi z promocjami. Zniżki, które miały przynieść oszczędności i radość z zakupów, stały się źródłem frustracji. Oszuści wykorzystują nowe strategie, aby kraść cenne oferty. Jak to możliwe?

Wielu klientów Biedronki korzysta z promocji, które wymagają podania numeru telefonu. Niestety, niektórzy oszuści zaczęli wykorzystywać ten mechanizm do swoich niecnych celów.

Osoby te często podszywają się pod prawdziwych klientów. Przy kasie podają wcześniej zapamiętane numery telefonów lub podają cyfry na oślep - natrafiając na przypadkowe konta założone w systemie "Moja Biedronka", aby skorzystać z dedykowanych promocji. W rezultacie osoby uczciwe zostają pozbawione korzyści płynących z aktualnych zniżek oferowanych przez sklep . Jedną z pokrzywdzonych osób jest pani Marta, mieszkanka jednej z podhalańskich wsi. W rozmowie z Onetem opowiedziała o tym, co ją spotkało.

Klienci stają w kolejce do kasy z nadzieją na wykorzystanie atrakcyjnej zniżki, a potem dostrzegają komunikat: "Promocja już wykorzystana". Zamiast upragnionej finansowej ulgi, zostaje tylko rozczarowanie.

Często jest tak, że specjalne zniżki są dostępne tylko raz dla jednego klienta. Oszuści są na to przygotowani, mając w zanadrzu kilka numerów telefonów. Kasjerzy sklepów sieci Biedronka rozkładają ręce. Nie mają wpływu na to, co wyprawiają poszczególni klienci.