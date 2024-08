Pracownicy marketów wygadali się na temat wózków. "Czyszczą się same"

Podczas zakupów w sklepach spożywczych często korzystamy z wózków oraz koszyków zakupowych. Ich wygląd może czasami zastanawiać. Stare paragony, okruszki czy resztki po warzywach to tylko niektóre rzeczy, znajdujące się w koszykach.

Pracownik sklepu Kaufland we Wrocławiu przedstawił mniej formalny obraz sytuacji. Stwierdził, że nie ma regularnego, kompleksowego czyszczenia. Zamiast tego personel reaguje na bieżąco, wycierając wózki, gdy te się zabrudzą. Natomiast według informacji uzyskanych od sprzedawcy w jednym z wrocławskich sklepów ALDI, za czyszczenie wózków i mycie okien odpowiada zewnętrzna firma. Wykonuje ona tę pracę w miarę potrzeb, bez ustalonego harmonogramu.

