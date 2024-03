Klienci reklamują jedzenie. "Nie muszę czekać i tłumaczyć się przy innych"

Drogo nie znaczy smacznie

- Mam wrażenie, że dziś jakość jedzenia nie idzie w parze z jego ceną. Razem z żoną uwielbiamy francuskie sery i tu często można się spotkać z niespodzianką. Dodam, że nie są to tanie produkty. 20, 30 czy 40 zł za kawałek sera to wygórowana kwota. Nawet w tym tygodniu miałem sytuację, że musiałem oddać ser owczy, bo po otworzeniu opakowania zobaczyłem na nim niebieskie plamy. Data przydatności była do 29 marca. Pojechałem osobiście do marketu, z paragonem i od razu otrzymałem zwrot pieniędzy -relacjonuje 35-letni Michał z Warszawy.