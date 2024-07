Klienci uwielbiają tę sieć supermarketów. Znamy powody!

Robienie zakupów jest nieodłączną częścią naszego życia. Dlatego ważne jest, aby miejsca, które odwiedzamy, zapewniały komfort, wygodę i dobre samopoczucie. Sprawdzone sposoby ma na to POLOmarket, największa sieć polskich supermarketów, która już drugi rok z rzędu została wyróżniona prestiżową nagrodą "Gwiazda Jakości Obsługi". Co sprawia, że zakupy w POLOmarkecie są tak przyjemne, a sklepy podbijają serca konsumentów?

Świeże i lokalne produkty

Jednym z głównych powodów, dla których uwielbiamy zakupy w POLOmarkecie, jest dbałość o świeżość oferowanych produktów. Do sklepów sieci codziennie dostarczane są warzywa i owoce, które w większości pochodzą od polskich rolników i hodowców. W sklepach można też zaopatrzyć się w aromatyczne, wypiekane na miejscu pieczywo oraz produkty z lokalnych piekarni. Dostępne są również wysokiej jakości, świeże mięsa i wędliny, które można nabyć na wagę przy tradycyjnej ladzie mięsnej z miłą i chętną do pomocy w wyborze obsługą. Sieć wprowadziła też pyszną nowość w wybranych lokalizacjach, czyli wędliny na ciepło! Dostarczane do sklepów bezpośrednio przez dostawcę – prosto z wędzarni – zachowują nie tylko temperaturę, ale przede wszystkim pełnię smaku i wyjątkową świeżość. Każdy z produktów jest wyjątkowy, a ich dostępność może różnić się w zależności od lokalizacji sklepu.

Konkurencyjne ceny i oferty specjalne

O wyborze ulubionego sklepu decydują jakość obsługi, szeroki wybór produktów, ale również ceny. POLOmarket regularnie przygotowuje atrakcyjne promocje oraz specjalne oferty, np. możliwość gromadzenia specjalnych punktów (Frikasów) w aplikacji mobilnej POLOmarket – mój ulubiony. Dzięki nim można znacznie zaoszczędzić na codziennych zakupach. W asortymencie sklepów dostępna jest również bogata oferta marek własnych sieci jak m.in. Mleczna Polana, Rzeźnik Szymon czy Zaczarowany Ogród. Produkty marek własnych powstają we współpracy z renomowanymi producentami, dlatego wyróżnia je wysoka jakość przy zachowaniu atrakcyjnych cen.

Komfortowa i intuicyjna przestrzeń

Zakupy mogą być chwilą relaksu lub przykrym obowiązkiem, z czego POLOmarket doskonale zdaje sobie sprawę. Polska sieć dokłada wszelkich starań, aby każda wizyta w jej sklepach była dla klientów przyjemnością. Lokale są przestronne, dobrze zorganizowane i łatwe w nawigacji. Szerokie alejki, widocznie oznaczone sekcje produktowe i przyjazny rozkład sprawiają, że poruszanie się po sklepie jest proste i intuicyjne. Zakupy w sieci stają się więc szybkie i komfortowe, nawet dla najbardziej zabieganych osób.

Wszystko w jednym miejscu

W trakcie zakupów zwracamy uwagę przede wszystkim na wygodę i oszczędność czasu. Zapewnia nam to możliwość zakupu wszystkiego, co potrzebne w jednym miejscu – od produktów spożywczych, po akcesoria do domu i ogrodu czy wygodną oraz praktyczną odzież. Asortyment sieci POLOmarket jest często aktualizowany i dostosowywany m.in. do pory roku czy zbliżających się świąt. Do POLO możemy wybrać się zarówno po wakacyjne niezbędniki jak kolorowe air sofy czy komfortowe poduszki podróżne, a także prezenty na różne okazje, Szeroka oferta produktów dostępnych w jednym miejscu pozwala na znaczną oszczędność czasu zarówno na co dzień, jak i od święta.

POLOmarket – gwiazda wśród supermarketów

Nagroda "Gwiazda Jakości Obsługi" to dowód na to, że POLOmarket stawia potrzeby klientów na pierwszym miejscu. Sieć nieustannie analizuje opinie i sugestie konsumentów, co pozwala na ciągłe doskonalenie oferty oraz standardów obsługi. Pracownicy sklepów są zawsze gotowi do pomocy i uprzejmi, tworząc tym samym przyjazną atmosferę. Sprawna obsługa przy kasach pozwala na szybkie i bezstresowe zakończenie zakupów, a pomoc w znalezieniu poszukiwanych produktów czy profesjonalne doradztwo w wyborze najlepszych artykułów sprawiają, że czujemy się dobrze zaopiekowani.

