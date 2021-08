Klient klasy B? Jak cię widzą, tak cię obsłużą. Lub wcale nie

​Za zwykły

Niestety właśnie pierwsze wrażenie jest tym co ustala hierarchię ważności w oczach źle przygotowanego do pracy sprzedawcy. - Osoby pracujące w sklepach z markami premium, często same marzące o dostępie do świata dóbr luksusowych, zachowują się wobec innych wyniośle. Bywa, że taki pracownik czuje się lepszy od przypadkowego klienta, chyba że jest to osoba wyglądająca na bardzo zamożną. Często jest jednak tak, że do luksusowego butiku przychodzi klient w klapkach i starej koszulce, z tzw. wypchanym portfelem, a zostanie oceniony po ubiorze i przez to źle obsłużony, bo pracownik uważa, że to nie jest "jego" klient - przyznaje specjalistka dodając, że niestety wielu sprzedawców patrzy na klientów przez pryzmat własnego portfela w związku z czym za kogoś wartego uwagi uznają tylko osobę posiadającą drogą biżuterię i ubrania o określonych markach.